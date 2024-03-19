Савосин — о фигурном катании: я себя обманывал, что мне это нравится. Да нет, не нравится

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал, что не любит в фигурном катании. Спортсмен признался, что обожает выступать на соревнованиях, однако не чувствует такого удовольствия от тренировок.

«Понимать, зачем я катаюсь, начал где-то в 16 лет. А понимать, что мне это не нравится, я стал где-то только год назад. Долгое время я себя обманывал, убеждая, что мне это нравится. Да нет, не нравится. Не то что само фигурное катание. Я понял год назад, что мне совсем не нравятся тренировки, а соревнования обожаю. Такой контраст. Поэтому катаюсь ради соревнований. От них я кайфую всегда», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».