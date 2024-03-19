«Начал думать, что пора закончить». Савосин рассказал, почему пропустил сезон-2022/2023

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин объяснил пропуск соревнований в сезоне-2022/2023.

«Был чемпионат России в Санкт-Петербурге в 2021 году, где я неудачно выступил, и после этого было сложно. Я очень тогда расстроился. Было очень тяжело начинать новый сезон. Как-то прям сложно мне было. Поступило предложение поехать на мастер-класс в Казахстан. Я уехал, а потом получил предложение остаться там подольше. Я решил остаться и поработать, потому что я никак не мог войти в сезон, начать нормально работать, тренироваться, готовиться. В Казахстане наступил как раз этот период, когда я начал думать, что, может быть, пора закончить, но быстро понял, что точно вернусь обратно к выступлениям.

Как тренеры отреагировали? Ну, так и сказал. Они сами вели диалог с теми, кто меня приглашал в Казахстан. Поэтому, когда появился такой вариант, я сказал, что хочу остаться там на какое-то время. И всё. Никто не стал возражать», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».