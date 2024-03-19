Савосин о травме в 2019 году: тренер не верил, что у меня что-то болит, заставлял работать

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал о травме ноги в 2019 году.

«Как снежный ком всё это начало накручиваться с начала сезона. Сначала из-за того, что я не отдохнул, осталась усталость и так далее. Потом было тяжело восстанавливаться в начале сезона, готовиться, ничего не шло, ничего не получалось. Дальше уже случилась травма. Алексей Александрович и Анастасия Николаевна, конечно, очень переживали, что я никак не могу подготовиться к сезону, а уже контрольные прокаты на носу. В итоге я на прокатах с тройными прыжками выступил, четверные были абсолютно не готовы. Дальше случилась эта травма, а Алексей Александрович тогда на самом деле не верил, что у меня что-то болит, и заставлял меня работать. Я где-то через боль пытался делать. Были у самого мысли, будто я сам себе внушаю, что у меня так сильно болит.

Что болело? Нерв, который нашли еле-еле. Долгое время даже найти ничего не могли. Я приходил к врачу, он мне брал вот так ногу (показывает жестами). Оказалось, это частая травма. Возможно, раньше у меня тоже такое происходило, но не до того, чтобы звёздочки перед глазами появлялись, не настолько больно.

Приходили к врачу, он смотрел, трогал. Давит на ногу, и я понимаю, что у меня звёздочки перед глазами. Делали МРТ, всё смотрели-пересмотрели, но ничего не нашли. Естественно, после этого Алексей Александрович не верил, что у меня что-то болит. Позже сделали как-то УЗИ, и там какое-то совсем маленькое воспаление нашли. Но болит-то очень сильно!» — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».