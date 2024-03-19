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«Плохой из меня прогнозист». Савосин рассказал, как увидел четверной аксель у Дикиджи

«Плохой из меня прогнозист». Савосин рассказал, как увидел четверной аксель у Дикиджи
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин рассказал, как увидел четверной аксель в исполнении Владислава Дикиджи.

«Есть даже интересная история. Я переписывался с одним фигуристом, который не за Россию выступает. Он мне отправил, как Малинин сделал каскад четверной тулуп — четверной аксель. Он мне отправляет, а я ему пишу, что уже не удивляюсь. Я уже давно жду от него пятерной, и то не удивлюсь, когда он его сделает. То есть Малинину уже тяжело кого-то удивить. После чего этот друг меня спрашивает: «А как ты думаешь, кто-нибудь [ещё] прыгнет вообще?» Я опять говорю, что думаю, что в ближайшие лет 20 ни пятерной, ни четверной аксель никто не прыгнет. Закрываю сообщение, захожу в историю Дикиджи в соцсетях и вижу, как он четверной аксель прыгает чистый!»

Продолжил ли я переписку после этого? Да, конечно. Он сказал, что плохой из меня прогнозист. Я говорю: «Видимо, да», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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