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Савосин: у Малинина техника идеальная. Его нужно в качестве примера детям показывать

Савосин: у Малинина техника идеальная. Его нужно в качестве примера детям показывать
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин высоко оценил технику американского фигуриста Ильи Малинина.

«Малинин не силой прыгает, у него очень лёгкие прыжки. Но у Малинина техника идеальная. Идеальная техника. Его нужно в качестве примера детям показывать, как нужно прыгать. У Малинина любой прыжок возьми — надо показать. Вот такая техника должна быть», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, американец Илья Малинин является первым фигуристом в истории, чисто исполнившим четверной аксель. Вторым человеком, исполнившим этот элемент без ошибок, является российский спортсмен Владислав Дикиджи.

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