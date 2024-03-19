Савосин: у Малинина техника идеальная. Его нужно в качестве примера детям показывать

Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года российский фигурист Роман Савосин высоко оценил технику американского фигуриста Ильи Малинина.

«Малинин не силой прыгает, у него очень лёгкие прыжки. Но у Малинина техника идеальная. Идеальная техника. Его нужно в качестве примера детям показывать, как нужно прыгать. У Малинина любой прыжок возьми — надо показать. Вот такая техника должна быть», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, американец Илья Малинин является первым фигуристом в истории, чисто исполнившим четверной аксель. Вторым человеком, исполнившим этот элемент без ошибок, является российский спортсмен Владислав Дикиджи.