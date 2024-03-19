Медведева: моё окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы Уткина

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева отреагировала на новость о смерти российского комментатора и блогера Василия Уткина.

«Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, моё окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия. Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня. В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время. Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…» — написала Медведева в своих социальных сетях.

Василия Уткина не стало сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни. Ранее в СМИ появилась информация, что Уткин мог умереть из-за отрыва тромба.