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ЧМ-2024 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 20 марта, на ледовой арене “Белл-центр” в Монреале (Канада) стартуют соревнования фигуристов-парников в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в короткой программе на турнире спортивных пар запланировано на 19:00 мск.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Короткая программа
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
Не началось

Основным претендентами на титул называют Минерву Фабьенне Хазе и Никиту Володина, которые завоевали золотые медали финала Гран-при, итальянских фигуристов Маттео Гуаризе и Лукрецию Беккари, которые сенсационно заняли первое место на чемпионате Европы — 2024 в Литве, а также представителей сборной Грузии Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву, выигравших все юниорские старты, включая чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

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