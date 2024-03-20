ЧМ-2024 по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

В ночь с 20 на 21 марта на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале стартуют соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в короткой программе на женском турнире запланировано на 00:00 мск.

В короткой программе выступят 35 фигуристок, в следующий этап квалифицируются 24 спортсменки.

Среди участниц – победительница последних двух чемпионатов мира в женском одиночном катании Каори Сакамото из сборной Японии. Также эту сборную будут представлять Монэ Тиба, чемпионка четырёх континентов – 2024, а также Хана Ёсида, бронзовый призёр финала Гран-при.

За золото также поборются две фигуристки из Бельгии – Луна Хендрикс, которая в этом сезоне взяла золото Евро, а также Нина Пинзаррон, бронзовый призёр ЧЕ в Литве. Команду США представят Амбер Гленн, а также Изабо Левито, которая год назад осталась на ЧМ на четвёртой строчке.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.