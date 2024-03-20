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Канадская фигуристка Гиллес: бронза Олимпиады — это наша жертва во имя чистого спорта

Канадская фигуристка Гиллес: бронза Олимпиады — это наша жертва во имя чистого спорта
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Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в танцах на льду со своим партнёром Полем Пуарье, высказалась о решении ISU вручить бронзовую медаль командных соревнований Олимпийских игр в Пекине 2022 года команде России.

«У каждого свой подход к этому. На Олимпийских играх нам с Полем пришлось смириться с тем, что мы отправимся домой без медали, и я думаю, что для того, чтобы мы могли жить дальше, нельзя сейчас сидеть в этом подвешенном состоянии и думать: случится ли это и дадут ли нам её? Это был мой единственный шанс получить медаль? Я не знаю. Поэтому мы действительно решили двигаться вперёд.

Решение федерации фигурного катания Канады побороться за бронзу можно назвать захватывающим, и оно касается всех спортсменов, которые были чистыми с детства. Сейчас это нечто большее, чем просто бронзовая медаль на Олимпиаде, речь идёт о человеческих жертвах, которые каждый из нас, канадцев, принёс, чтобы стать чистым спортсменом. Мы рады, что Канада придерживается такого подхода, но сейчас для нас сама медаль на втором плане», — приводит слова Гиллес Reuters.

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