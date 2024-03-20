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Александра Трусова тренируется на катке Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге

Александра Трусова тренируется на катке Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова сегодня, 20 марта, тренировалась на катке российского тренера Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге. Фото, подтверждающее эту информацию, выложили ученицы клуба фигурного катания Тамары Москвиной.

Пользователи соцсетей предположили, что фигуристка приехала для встречи с главными учениками Тамары Москвиной, спортивной парой Мишиной/Галлямовым. Напомним, ранее чемпион мира, Европы, России Галлямов предложил Трусовой встретиться и записать совместную песню.

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Также возможная причина тренировки Трусовой в Санкт-Петербурге может заключаться в том, что в этом городе живёт её молодой человек, российский фигурист Макар Игнатов.

Отметим, что оба спортсмена будут выступать в весеннем туре заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Первое выступление запланировано 30 марта в Челябинске.

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