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Анна Щербакова рассказала, как перенесла операцию на голеностопе

Анна Щербакова рассказала, как перенесла операцию на голеностопе
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Российская фигуристка и олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова в своём телеграм-канале рассказала, что после операции потихоньку приходит в себя.

«Всем привет! Со мной всё хорошо, за меня можно больше не переживать. Потихонечку прихожу в себя, спасибо ещё раз за ваши добрые слова и пожелания. Меня ждёт восстановление», — сказала фигуристка в своём телеграм-канале.

Отметим, ранее фигуристка сообщала, что из-за проблем с голеностопом ей потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, Щербакова является чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине, а также победительницей чемпионата мира — 2021 в Стокгольме.

На данный момент официально о завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла, однако в соревнованиях этого сезона не участвовала.

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