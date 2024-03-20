«Мы удивлены». Экс-россиянка Метёлкина и её партнёр Берулава — о короткой программе на ЧМ

Сегодня, 20 марта, проходят выступления спортивных пар в короткой программе в рамках чемпионата мира в Монреале (Канада). Спортсмены выступают в «Белл-центре». Фигуристы, представляющие Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулава получили 72,02 балла и заявили, что удивлены таким результатом.

Берулава: Мы немного удивлены сегодняшними результатами, но впереди ещё произвольная программа, и мы надеемся, что завтра после результатов мы будем ещё счастливее.

Метёлкина: Эта короткая программа сложна для нас, и мы надеемся, что в следующем сезоне она будет ещё лучше

Напомним, с 20 по 23 марта в Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские и белорусские спортсмены не допущены на него по решению ISU.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.