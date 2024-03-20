Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Канадские фигуристы — первые в КП на ЧМ-2024. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — пятые

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали первыми в короткой программе чемпионата мира в Монреале (Канада). Судьи оценили их выступление в 77,48 балла.

Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары — 73,53 балла. Замыкает тройку сильнейших пара из Италии Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 72,88 балла.

Немецкая фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин стали четвёртыми — 72,10 балла. Экс-россиянка Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, представляющие Грузию, на пятом месте — 72,02 балла.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 23 марта. В соревнованиях не принимают участия российские и белорусские спортсмены по решению ISU, которая таким образом отреагировала на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.