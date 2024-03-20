Видео. Короткая программа Хазе и экс-россиянина Володина, ставших 4-ми в КП на ЧМ-2024

Фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин стали четвёртыми в короткой программе на чемпионате мира в Монреале (Канада). Они выступили с результатом 72,10 балла.

Отметим, что пара работает вместе с октября 2023 года и, по словам Володина, у них быстро получилось скататься. На чемпионате Европы — 2024, который прошёл в Каунасе, фигуристы стали пятыми по результатам двух выступлений.

22 марта в 1:10 по мск спортивные пары покажут произвольную программу. Первое место в короткой программе заняла пара из Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.