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Видео. Короткая программа Хазе и экс-россиянина Володина, ставших 4-ми в КП на ЧМ-2024

Видео. Короткая программа Хазе и экс-россиянина Володина, ставших 4-ми в КП на ЧМ-2024
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Фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин стали четвёртыми в короткой программе на чемпионате мира в Монреале (Канада). Они выступили с результатом 72,10 балла.

Отметим, что пара работает вместе с октября 2023 года и, по словам Володина, у них быстро получилось скататься. На чемпионате Европы — 2024, который прошёл в Каунасе, фигуристы стали пятыми по результатам двух выступлений.

22 марта в 1:10 по мск спортивные пары покажут произвольную программу. Первое место в короткой программе заняла пара из Канады — Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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