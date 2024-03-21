Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале

В ночь с 20 на 21 марта мск в канадском Монреале завершились прокаты в короткой программе в женском одиночном катании в рамках Чемпионата мира — 2024.

Победу в короткой программе одержала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи, показатель которой составил 73,55 балла.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 23 марта 2024 года. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси. Ранее стало известно, что в зачёте пар короткую программу выиграли представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.