Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на ЧМ-2024

24-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась после своей победы в короткой программе на Чемпионате мира — 2024, проходящем в канадском Монреале.

«Я была уверена в себе. Я хотела наслаждаться своим прокатом, и планирую в полной мере получить такое же удовольствие в произвольной программе. Адреналин действительно помог мне пережить сегодняшний день. Я не могла тренироваться в полную силу в течение последних недель, и из-за этого были некоторые сомнения по поводу моего состояния. Упорные тренировки, которые я проводила до этого, вероятно, принесли свои плоды. Но если вы получаете удовольствие от того, что делаете, это ключ к успеху. Эта малая золотая медаль имеет большое значение; я хочу так же весело откатать произвольную программу, и мы посмотрим, каков будет результат», — сказала Хендрикс.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Луна Хендрикс из Бельгии стала первой, набрав 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73 балла. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи, показатель которой составил 73,55 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.