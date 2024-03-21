Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на ЧМ-2024

Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

24-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась после своей победы в короткой программе на Чемпионате мира — 2024, проходящем в канадском Монреале.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Короткая программа
21 марта 2024, четверг. 00:00 МСК
Окончено
1
Луна Хендрикс
Бельгия
76.98
2
Изабо Левито
США
73.73
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
73.55

«Я была уверена в себе. Я хотела наслаждаться своим прокатом, и планирую в полной мере получить такое же удовольствие в произвольной программе. Адреналин действительно помог мне пережить сегодняшний день. Я не могла тренироваться в полную силу в течение последних недель, и из-за этого были некоторые сомнения по поводу моего состояния. Упорные тренировки, которые я проводила до этого, вероятно, принесли свои плоды. Но если вы получаете удовольствие от того, что делаете, это ключ к успеху. Эта малая золотая медаль имеет большое значение; я хочу так же весело откатать произвольную программу, и мы посмотрим, каков будет результат», — сказала Хендрикс.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Луна Хендрикс из Бельгии стала первой, набрав 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73 балла. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи, показатель которой составил 73,55 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.

Материалы по теме
Луна Хендрикс выиграла короткую программу на ЧМ-2024 в Монреале
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android