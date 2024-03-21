Изабо Левито высказалась о малом серебре в короткой программе на ЧМ-2024

17-летняя фигуристка Изабо Левито из США прокомментировала второе место по итогам короткой программы в турнире одиночниц на чемпионате мира в канадском Монреале.

«Я так счастлива сегодня из--за своего проката. Малое серебро, вау! Что, я думаю, имело значение, так это то, что я снова находила радость в своих тренировках. Не могу дождаться, когда приду в лучшую версию самой себя на этих соревнованиях. Новая короткая программа, скорее, немного лучше соответствует моему стилю, но я не могу дождаться, чтобы показать другие свои стороны в будущем», — сказала Левито.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Изабо Левито из США стала второй, набрав 73,73 балла. Первое место заняла Луна Хендрикс из Бельгии с результатом 76,98 балла. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.