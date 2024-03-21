Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монреаль. Мужчины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
18:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Изабо Левито высказалась о малом серебре в короткой программе на ЧМ-2024

Изабо Левито высказалась о малом серебре в короткой программе на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

17-летняя фигуристка Изабо Левито из США прокомментировала второе место по итогам короткой программы в турнире одиночниц на чемпионате мира в канадском Монреале.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Короткая программа
21 марта 2024, четверг. 00:00 МСК
Окончено
1
Луна Хендрикс
Бельгия
76.98
2
Изабо Левито
США
73.73
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
73.55

«Я так счастлива сегодня из--за своего проката. Малое серебро, вау! Что, я думаю, имело значение, так это то, что я снова находила радость в своих тренировках. Не могу дождаться, когда приду в лучшую версию самой себя на этих соревнованиях. Новая короткая программа, скорее, немного лучше соответствует моему стилю, но я не могу дождаться, чтобы показать другие свои стороны в будущем», — сказала Левито.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

По итогам короткой программы на ЧМ-2024 в Монреале Изабо Левито из США стала второй, набрав 73,73 балла. Первое место заняла Луна Хендрикс из Бельгии с результатом 76,98 балла. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи — 73,55 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на соревнования по политическим причинам.

Материалы по теме
Луна Хендрикс прокомментировала победу в короткой программе на ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android