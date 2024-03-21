Чемпионка Европы — 2023 Анастасия Губанова стала 20-й в короткой программе ЧМ-2024

В ночь с 20 на 21 марта мск в канадском Монреале завершились прокаты в короткой программе в женском одиночном катании в рамках Чемпионата мира — 2024.

Победитель чемпионата Европы — 2023 и серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 21-летняя экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла 20-е место с показателем 58,66 балла. Этот результат позволил Анастасии квалифицироваться в произвольную программу.

Победу в короткой программе одержала Луна Хендрикс из Бельгии, набравшая 76,98 балла. Второе место заняла Изабо Левито из США с результатом 73,73. Третьей стала Ли Ха Ин из Южной Кореи, показатель которой составил 73,55 балла. Российские и белорусские спортсмены не были допущены на турнир по политическим причинам.