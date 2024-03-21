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Монреаль. Мужчины. Короткая программа
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Видео короткой программы бельгийки Луны Хендрикс, лидирующей в чемпионате мира

Видео короткой программы бельгийки Луны Хендрикс, лидирующей в чемпионате мира
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Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, выступающая в одиночном катании, одержала победу в короткой программе на чемпионате мира 2024 года, который проходит в Монреале (Канада).

24-летняя бельгийская спортсменка получила от судей за прокат 76,98 балла. Второе место по итогам выступлений в короткой программе занимает американка Изабо Левито (73,73 балла). Тройку лучших замыкает корейская фигуристка Ли Ха Ин (73,55).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы фигуристки.

Фигуристки-одиночницы представят произвольные программы в ночь с 22 на 23 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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