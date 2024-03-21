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Ледовое шоу Ильи Авербуха пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта

Ледовое шоу Ильи Авербуха пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта
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26 марта в Санкт-Петербурге состоится ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Программа под названием «Вместе и навсегда» посвящена 50-летию прославленного ледового режиссёра и хореографа. Участие в шоу примут звёзды фигурного катания и олимпийские чемпионы разных поколений.

Список участников шоу

  • Алексей Ягудин
  • Роман Костомаров
  • Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
  • Евгения Медведева
  • Евгения Тарасова и Владимир Морозов
  • Марк Кондратюк
  • Оксана Домнина и Максим Шабалин
  • Албена Денкова и Максим Ставиский
  • Дмитрий Алиев
  • Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова
  • Александра Степанова и Иван Букин
  • Елизавета Туктамышева
  • Михаил Коляда
  • Анастасия Мишина и Александр Галлямов
  • Артём Федорченко
  • Матвей Ветлугин
  • Владислав Дикиджи
  • Пётр Гуменник
  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов
  • Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
  • Василиса Кагановская и Максим Некрасов
  • Алексей Усков
  • Григорий Забелло
  • Анатолий Сластин

Участие в шоу фигуристов Софьи Самодуровой и Евгения Семененко пока не подтверждено, но ожидается.

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