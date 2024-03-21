Ледовое шоу Ильи Авербуха пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта

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26 марта в Санкт-Петербурге состоится ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Программа под названием «Вместе и навсегда» посвящена 50-летию прославленного ледового режиссёра и хореографа. Участие в шоу примут звёзды фигурного катания и олимпийские чемпионы разных поколений.

Список участников шоу

Алексей Ягудин

Роман Костомаров

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Евгения Медведева

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Марк Кондратюк

Оксана Домнина и Максим Шабалин

Албена Денкова и Максим Ставиский

Дмитрий Алиев

Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова

Александра Степанова и Иван Букин

Елизавета Туктамышева

Михаил Коляда

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Артём Федорченко

Матвей Ветлугин

Владислав Дикиджи

Пётр Гуменник

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Алексей Усков

Григорий Забелло

Анатолий Сластин

Участие в шоу фигуристов Софьи Самодуровой и Евгения Семененко пока не подтверждено, но ожидается.