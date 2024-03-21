Ледовое шоу Ильи Авербуха пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта
26 марта в Санкт-Петербурге состоится ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.
Программа под названием «Вместе и навсегда» посвящена 50-летию прославленного ледового режиссёра и хореографа. Участие в шоу примут звёзды фигурного катания и олимпийские чемпионы разных поколений.
Список участников шоу
- Алексей Ягудин
- Роман Костомаров
- Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
- Евгения Медведева
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов
- Марк Кондратюк
- Оксана Домнина и Максим Шабалин
- Албена Денкова и Максим Ставиский
- Дмитрий Алиев
- Мария Петрова, Алексей Тихонов, Полина Тихонова
- Александра Степанова и Иван Букин
- Елизавета Туктамышева
- Михаил Коляда
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов
- Артём Федорченко
- Матвей Ветлугин
- Владислав Дикиджи
- Пётр Гуменник
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов
- Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов
- Алексей Усков
- Григорий Забелло
- Анатолий Сластин
Участие в шоу фигуристов Софьи Самодуровой и Евгения Семененко пока не подтверждено, но ожидается.
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