Илья Малинин отказался от четверного акселя в КП на ЧМ-2024 и пока проигрывает. Видео

Двукратный чемпион США в мужском одиночном катании Илья Малинин занял промежуточное третье место по итогам короткой программы на чемпионате мира – 2024, который проходит в Монреале.

Малинин не стал рисковать и исполнять фирменный четверной аксель в КП. Илья уверенно исполнил весь свой заявленный прыжковый контент: сделал четверной тулуп, скрутил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и буднично прыгнул обычный тройной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Ильи Малинина на ЧМ-2024.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа

Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла. Юма Кагияма (Япония) — 106,35. Илья Малинин (США) — 105,97.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.