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Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе прыгнул два четверных и идёт 7-м на чемпионате мира — 2024

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе прыгнул два четверных и идёт 7-м на чемпионате мира — 2024
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21-летний грузинский фигурист Ника Эгадзе, представляющий тренерский штаб Этери Тутберидзе, расположился на седьмой строчке протокола по итогам короткой программы на чемпионате мира – 2024, который проходит в Монреале (Канада).

В рамках КП (Ave Maria) Эгадзе приземлил такой прыжковый контент, как каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, сольный четверной тулуп и тройной аксель.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Ники Эгадзе на ЧМ-2024.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа

  1. Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла.
  2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
  3. Илья Малинин (США) — 105,97.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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