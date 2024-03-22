Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе прыгнул два четверных и идёт 7-м на чемпионате мира — 2024

21-летний грузинский фигурист Ника Эгадзе, представляющий тренерский штаб Этери Тутберидзе, расположился на седьмой строчке протокола по итогам короткой программы на чемпионате мира – 2024, который проходит в Монреале (Канада).
В рамках КП (Ave Maria) Эгадзе приземлил такой прыжковый контент, как каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, сольный четверной тулуп и тройной аксель.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео короткой программы Ники Эгадзе на ЧМ-2024.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа
- Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла.
- Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
- Илья Малинин (США) — 105,97.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.