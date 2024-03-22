Чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа прокомментировал провальное 19-е место в КП на ЧМ-2024

Двукратный чемпион Европы, французский фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал провальный прокат короткой программы на чемпионате мира – 2024 в Монреале (Канада).

Адам, считавшийся одним из фаворитов соревнований, стал лишь 19-м по итогам КП. Он получил от судей 77,49 балла. Француз допустил много помарок по ходу КП, в частности упал с четверного тулупа, тем самым потеряв каскад.

«Очень сложно. Я был готов, никогда не был так хорошо подготовлен. Трудно сказать, что произошло. Это очень разочаровывает. Случилось то, что случилось, нужно двигаться дальше. Морально я был готов, я верил в себя. Мне нужно сделать шаг назад и подумать об этом. Чемпионат мира был для меня самым большим соревнованием в сезоне. В произвольной программе хочу показать, на что я способен», — сказал француз в пресс-зоне.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.