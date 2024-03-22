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Канадские фигуристы Дешам и Стеллато-Дудек стали чемпионами мира в парах

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали первыми в произвольной программе чемпионата мира в Монреале (Канада). Судьи оценили их выступление в 221,56 балл.

Второе место у японцев Рику Миуры и Рюити Кихары — 217,88 баллов. Замыкает тройку сильнейших немецкая фигуристка Минерва Хазе и экс-россиянин Никита Володин с результатом 210,40 баллов.

Представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко стали четвёртыми — 204,60 балла. Немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель на пятом месте — 198,23 баллов.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 23 марта. В соревнованиях не принимают участия российские и белорусские спортсмены по решению ISU, которая таким образом отреагировала на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.