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Павлова и Святченко — о лучшем результате в карьере: это мотивация на следующий сезон

Павлова и Святченко — о лучшем результате в карьере: это мотивация на следующий сезон
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Бывшая россиянка Мария Павлова прокомментировала своё выступление с Алексеем Святченко в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2024 года, который проходит в Монреале, Канада. Фигуристка заявила, что их лучший результат послужит хорошей мотивацией для пары на следующий сезон.

«Мы чувствуем себя замечательно, мы показали свой лучший результат, и это большая мотивация для нас на следующий сезон, так как мы хотим прогрессировать и расти дальше. Также мы немного устали и стремимся закончить сезон», — приводит слова Павловой Golden Skate в социальных сетях.

Напомним, выступающие за Венгрию Павлова и Святченко показали свой лучший результат в карьере во время произвольной программы спортивных пар. Они получили оценку 204,60 и заняли четвёртое место.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
22 марта 2024, пятница. 01:10 МСК
Окончено

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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