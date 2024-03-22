Павлова и Святченко — о лучшем результате в карьере: это мотивация на следующий сезон

Бывшая россиянка Мария Павлова прокомментировала своё выступление с Алексеем Святченко в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2024 года, который проходит в Монреале, Канада. Фигуристка заявила, что их лучший результат послужит хорошей мотивацией для пары на следующий сезон.

«Мы чувствуем себя замечательно, мы показали свой лучший результат, и это большая мотивация для нас на следующий сезон, так как мы хотим прогрессировать и расти дальше. Также мы немного устали и стремимся закончить сезон», — приводит слова Павловой Golden Skate в социальных сетях.

Напомним, выступающие за Венгрию Павлова и Святченко показали свой лучший результат в карьере во время произвольной программы спортивных пар. Они получили оценку 204,60 и заняли четвёртое место.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.