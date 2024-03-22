Победный прокат 40-летней Стеллато-Дудек и Дешама на чемпионате мира — 2024

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2024 в Монреале (Канада).

Фигуристы стали вторыми в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов набрали 221,56 балла, что позволило им завоевать золотые медали. 40-летняя Стеллато-Дудек стала самым возрастным призёром мировых первенств среди женщин во всех дисциплинах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы фигуристов.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале проходит с 20 по 24 марта. В соревнованиях не принимают участия российские и белорусские спортсмены по решению ISU, которая таким образом отреагировала на ситуацию на Украине.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.