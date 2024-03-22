ЧМ-2024 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

В ночь с 22 на 23 марта на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) фигуристки, выступающие в одиночном катании, представят свои произвольные программы в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в произвольной программе на турнире женщин-одиночниц запланировано на 1:00 мск.

По итогам короткой программы лидером соревнований является чемпионка Европы — 2024 24-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 76,98 балла. Второе место по итогам выступлений в короткой программе занимает американка Изабо Левито, которая получила от судей 73,73 балла. Тройку лучших замыкает корейская фигуристка Ли Ха Ин (73,55).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.