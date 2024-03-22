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ЧМ-2024 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

ЧМ-2024 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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В ночь с 22 на 23 марта на ледовой арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) фигуристки, выступающие в одиночном катании, представят свои произвольные программы в рамках чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года.

Начало выступлений в произвольной программе на турнире женщин-одиночниц запланировано на 1:00 мск.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Произвольная программа
23 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Не началось

По итогам короткой программы лидером соревнований является чемпионка Европы — 2024 24-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 76,98 балла. Второе место по итогам выступлений в короткой программе занимает американка Изабо Левито, которая получила от судей 73,73 балла. Тройку лучших замыкает корейская фигуристка Ли Ха Ин (73,55).

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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