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Вайцеховская — о ЧМ-2024: боюсь, Малинину не по зубам превзойти Уно при равной сложности

Вайцеховская — о ЧМ-2024: боюсь, Малинину не по зубам превзойти Уно при равной сложности
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от короткой программы мужчин на чемпионате мира – 2024 в Монреале (Канада). В частности, Вайцеховская призналась, что считает ошибкой отказ американца Ильи Малинина от четверного акселя в КП.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2024, Монреаль. Мужчины. Короткая программа

  1. Сёма Уно (Япония) — 107,72 балла.
  2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35.
  3. Илья Малинин (США) — 105,97.

«Всегда вероятна вероятность соревнований (ОИ, например), где потребуется психологически убивать соперника наповал с первого же появления на льду. А заодно производить впечатление на судей. Превзойти Уно при равной сложности Малинину, боюсь, не по зубам. У Ильи никогда не будет столь завораживающе мягких приземлений и выездов просто в силу телосложения… Никогда не будет такого слияния с музыкой: разница, что ты наработал тренировками, и что — от боженьки, всегда очевидна.

Малинин без четверного акселя (пусть даже и со всеми остальными четверными, что, в принципе, мир уже видел) — просто невероятно талантливый парень, чьё время получать вторую оценку наравне с Уно, Кагиямой или, прости господи, с Брауном, пока ещё не наступило. А вот с квадакселем он автоматически превращается в визуальное воплощение фразы: «Вот она пришла ваша смерть, ребятушки…» Когда спортсмен выходит на старт с пониманием всего сказанного, у него появляется иная уверенность, иная харизма, иное ощущение себя. Это всегда производит впечатление. На судей — в том числе.

Почему ещё, как мне кажется, не следует откладывать аксель на те времена, когда ISU встрепенётся и утвердит достойную цену за этот элемент, — потому что совсем не факт, что чуть более взрослый Илья сохранит свою нынешнюю лёгкость, резкость и, соответственно, сам прыжок. Вероятность, что сохранит, велика. Но не факт, тем не менее», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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