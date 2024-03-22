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Глава ISU: дело Камилы Валиевой очень прискорбно для фигурного катания

Глава ISU: дело Камилы Валиевой очень прискорбно для фигурного катания
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Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким назвал допинговое дело россиянки Камилы Валиевой прискорбным для фигурного катания, так как оно затрагивает многих спортсменов.

«Единственное сообщение, которое я хочу повторить, заключается в том, что всё дело в целом очень прискорбно, оно затрагивает многих людей, особенно наших трудолюбивых, заслуженных спортсменов. Прошло более двух лет с тех пор, как закончились Игры в Пекине, и я думаю, что важно, чтобы мы пришли к окончательному решению как можно скорее, чтобы спортсмены могли получить медали, которые они заслуживают. Я также хотел бы выразить полное сочувствие спортсменам из-за продолжающейся задержки. Я полностью понимаю разочарование, через которое им приходится проходить, но в то же время я действительно ценю эти случаи, они отражают добродушие атлетов», — приводит слова главы ISU ТАСС.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой были пересмотрены итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. У россиян забрали золото турнира, спортсменам присудили бронзу. Это решение оспаривает Канада.

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