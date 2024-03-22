Глава ISU: дело Камилы Валиевой очень прискорбно для фигурного катания

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким назвал допинговое дело россиянки Камилы Валиевой прискорбным для фигурного катания, так как оно затрагивает многих спортсменов.

«Единственное сообщение, которое я хочу повторить, заключается в том, что всё дело в целом очень прискорбно, оно затрагивает многих людей, особенно наших трудолюбивых, заслуженных спортсменов. Прошло более двух лет с тех пор, как закончились Игры в Пекине, и я думаю, что важно, чтобы мы пришли к окончательному решению как можно скорее, чтобы спортсмены могли получить медали, которые они заслуживают. Я также хотел бы выразить полное сочувствие спортсменам из-за продолжающейся задержки. Я полностью понимаю разочарование, через которое им приходится проходить, но в то же время я действительно ценю эти случаи, они отражают добродушие атлетов», — приводит слова главы ISU ТАСС.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой были пересмотрены итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. У россиян забрали золото турнира, спортсменам присудили бронзу. Это решение оспаривает Канада.