Кондратюк: может быть, буду в будущем тренером, но пока я на экономическом факультете

Российский фигурист Марк Кондратюк, чемпион Европы и призёр Олимпийских игр, поделился мнением об участии в мастер-классе для детей, прошедшем сегодня, 22 марта, в Санкт-Петербурге.

«Очень приятно, что такое шоу организовали, спасибо большое Евгению Владимировичу Рукавицыну, «Академии фигурного катания», Федерации фигурного катания Петербурга. И для спортсменов это классный опыт, и зрителям было приятно провести вечер и полюбоваться фигурным катанием.

Дети очень разные, как в плане возраста, так и по уровню катания, есть совсем новички, есть те, по кому видно, что это будущие профессионалы. Каждый может что-то услышать от профессионального спортсмена, что-то для себя вынести. У меня не такой большой опыт тренировки детей (улыбается). Это всегда очень запоминающееся событие.

Буду ли в будущем тренером? Может быть, но пока я на экономическом факультете (улыбается). Пока временно избежал этого, но если такое желание проснётся, то буду пробовать.

Как выбирал номер для шоу? Хотелось что-то яркое, драйвовое, что понравится зрителям.

Почему снял очки перед прыжком, если на премьере номера прыгал в них? Там они слетели, поэтому решил, что буду снимать их во время прыжка. Плюс там были другие очки, если те ещё хоть как-то держались, эти вообще не держатся (улыбается). Поэтому это было слишком рискованно

Участие Светланы Соколовской в мастер-классе? У меня просто флешбэки (смеётся). Я когда слышу этот голос, сразу хочу работать», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.