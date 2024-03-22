«Нормально ходить не могла». Диана Дэвис жёстко упала на тренировке на ЧМ-2024

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, рассказали, что на одной из тренировок на чемпионате мира – 2024 в Монреале (Канада) Диана жёстко упала и ударилась спиной о борт.

Дэвис: Да, мы выступали после парников, и лёд был не совсем идеальным. Наверное, я попала в выбоину – и на первых же минутах тренировки, когда мы разминаемся и на большой скорости делаем много беговых шагов, я соскользнула с ребра, упала и отлетела спиной в борт. Ударилась спиной и бедром, но была наша очередь прокатывать программу, поэтому вариантов особо не было.

Смолкин: Она настоящий борец, даже виду не подала, как ей больно, сказала: «Нет, давай попробуем, ну будет очень больно – остановлюсь», – и дотерпела до конца, отлично прокатала программу. И только потом мы подъехали к тренерам за льдом. На следующий день она вообще ходить нормально не могла, и до сих пор боль не прошла.

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