Японка Каори Сакамото выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Монреале

Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) состоялся прокат произвольной программы в рамках чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию.
Победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото с результатом 222,96 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито – 212,16 балла. Замкнула тройку представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён (203,59 балла).
Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла 13-е место с 182,42 балла.
Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси.
В прошлом году чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото. Больше всего золотых медалей за всю историю турнира у представительниц США – 26.
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