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Японка Каори Сакамото выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Монреале

Японка Каори Сакамото выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Монреале
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Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) состоялся прокат произвольной программы в рамках чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Произвольная программа
23 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
222.96
2
Изабо Левито
США
212.16
3
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
203.59

Победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото с результатом 222,96 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито – 212,16 балла. Замкнула тройку представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён (203,59 балла).

Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла 13-е место с 182,42 балла.

Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси.

В прошлом году чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото. Больше всего золотых медалей за всю историю турнира у представительниц США – 26.

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