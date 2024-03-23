Японка Каори Сакамото выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Монреале

Сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) состоялся прокат произвольной программы в рамках чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию.

Победительницей стала японская фигуристка Каори Сакамото с результатом 222,96 балла. Второе место заняла американка Изабо Левито – 212,16 балла. Замкнула тройку представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён (203,59 балла).

Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла 13-е место с 182,42 балла.

Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси.

В прошлом году чемпионкой мира стала японка Каори Сакамото. Больше всего золотых медалей за всю историю турнира у представительниц США – 26.