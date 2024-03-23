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«Мне хотелось большего». Хендрикс — об итогах выступления на ЧМ-2024

«Мне хотелось большего». Хендрикс — об итогах выступления на ЧМ-2024
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Чемпионка Европы — 2024 24-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала своё выступление в произвольной программе в рамках чемпионата мира – 2024 по фигурному катанию.

«Конечно, мне хотелось большего. Сегодня было немного сложно. Но я сделала сегодня всё, что могла. Все мы люди. Я была очень напряжена, обычно в этом сезоне у меня такого не бывает. Я знала, что остаться первой невозможно. Я знала, что это будет сложно, потому что моя подготовка не была идеальной. Возможно, именно это и стало причиной стресса. Я восхищаюсь Каори. Это то, к чему я действительно стремлюсь», — сказала Хендрикс после выступлений.

Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси.

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