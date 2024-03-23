«Рада, что довела дело до конца». Сакамото — о победе на ЧМ-2024 в Монреале

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала своё выступление на чемпионате мира – 2024 по фигурному катанию. Спортсменка стала победительницей соревнований.

«Мне удалось хорошо начать и показать выступление, которое меня удовлетворило. Перед короткой программой я немного волновалась, и, к сожалению, это отразилось на моём выступлении. А во время произвольной программы я испытала целый ряд эмоций. Я рада, что сохранила самообладание и довела дело до конца. Я хорошо выступила и немного устала», — сказала Сакамото после выступления.

Чемпионат мира в Монреале проходит с 20 по 23 марта. По решению ISU, вызванному политическими причинами, в соревнованиях не принимают участия спортсмены из Российской Федерации и Беларуси.