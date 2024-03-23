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Каори Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, одержавшей победу на трёх ЧМ подряд

Каори Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, одержавшей победу на трёх ЧМ подряд
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Японская фигуристка Каори Сакамото, которая сегодня, 23 марта, победила на чемпионате мира по фигурному катанию — 2024, проходящем в Монреале (Канада), стала первой спортсменкой за 56 лет, которой удалось одержать победу на трёх мировых первенствах подряд.

Сакамото впервые стала чемпионкой мира в 2022 году, в прошлом сезоне она защитила титул, а в этом вновь стала лучшей на чемпионате мира, превзойдя ближайшую соперницу более чем на 10 баллов по сумме двух программ.

В последний раз такого достижения добивалась американка Пегги Флеминг, которая выиграла три чемпионата мира подряд в период с 1966 по 1968 год.

Отметим, что второй на чемпионате мира в 2024 году стала американка Изабо Левито, а замкнула тройку сильнейших представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

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