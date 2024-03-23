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«Берегите себя и своих близких». Трусова — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

«Берегите себя и своих близких». Трусова — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова отреагировала на трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Теракт в «Крокус Сити Холл»: 22.03.2024 г. Берегите себя и своих близких. Жизнь бесценна! Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и здоровья пострадавшим и их родственникам», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

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