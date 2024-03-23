«Это ужасно». Загитова — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы, России и победительница финала Гран-при Алина Загитова отреагировала на трагические события, произошедшие в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Это ужасно… Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написала Загитова в своих социальных сетях.

Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, объявлено днём общенационального траура.