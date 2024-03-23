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ФФККР объявила об отмене всероссийских соревнований «Памяти Сергея Гринькова»

ФФККР объявила об отмене всероссийских соревнований «Памяти Сергея Гринькова»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что всероссийские соревнования «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова», которые должны были пройти в Москве с 24 по 26 марта, отменены из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле», а также выразила соболезнования всем пострадавшим.

«ФФККР выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате шокирующего и чудовищного теракта в Москве, в «Крокус-холле».

В связи с этой ужасной трагедией, всероссийские соревнования «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова» (г. Москва, 24-26 марта 2024 г.) отменены», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале федерации.

Ранее 24 марта было объявлено днём общенационального траура. Все массовые мероприятия в Москве, Подмосковье и других регионах отменены.

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