«Казнить, нельзя помиловать!» Костомаров — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой в танцах на льду, высказался о трагедии, произошедшей вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Соболезнуем родным и близким… Это ужасно… Виновных… Казнить, нельзя помиловать!» — написал Костомаров в своих социальных сетях.

Напомним, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, объявлено днём общенационального траура.