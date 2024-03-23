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«Казнить, нельзя помиловать!» Костомаров — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

«Казнить, нельзя помиловать!» Костомаров — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой в танцах на льду, высказался о трагедии, произошедшей вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«Соболезнуем родным и близким… Это ужасно… Виновных… Казнить, нельзя помиловать!» — написал Костомаров в своих социальных сетях.

Напомним, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, объявлено днём общенационального траура.

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