Кондратюк, Алиев, Самарин выступили в шоу для воспитанников детских домов и интернатов

Вчера, 22 марта, в СШОР «Академия фигурного катания на коньках» в Санкт-Петербурге прошёл детский праздник фигурного катания для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей участников СВО, который завершился мастер-классом от фигуристов. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие спортсмены двух тренерских групп — заслуженного тренера России Светланы Соколовской и специалиста Евгения Рукавицына: чемпионы Европы и России, участники Олимпийских игр Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк, серебряные призёры чемпионатов Европы Александр Самарин и Артур Даниелян, серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов и серебряный призёр Зимних юношеских Олимпийских игр Анна Фролова.

В шоу были показаны как старые программы фигуристов, так и абсолютно новые номера. Кроме того, Дмитрий Алиев несколько раз исполнял сальто на льду, а также параллельные четверные прыжки с Марком Кондратюком.

После выступлений состоялся мастер-класс для детей, во время которого фигуристы обучали базовым движениям — ёлочка, фонарики и т.д. Как сообщает Федерация, коньки для всех желающих были выданы прямо на месте.