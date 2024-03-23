Дэвис и Смолкин прокомментировали своё выступление в произвольном танце на ЧМ-2024

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, в данный момент представляющие Грузию, прокомментировали своё выступление на чемпионате мира – 2024, который проходит в Монреале (Канада).

За свой произвольный танец Дэвис и Смолкин получили от судей 113,88 балла и идут на промежуточном втором месте (на лёд ещё не вышли 11 дуэтов).

«Мы гордимся собой на этом чемпионате мира. Мы показали лучшие ритм- и произвольный танцы в нашем сезоне. Нам удалось объединить всё, над чем мы работали, и здорово, что это произошло именно во время чемпионата мира, последнего и самого важного соревнования в году. Мы не достигли тех уровней, на которые надеялись, поэтому потеряли несколько баллов. После этого соревнования у нас есть сила и мощь, поэтому мы хотим сразу же пойти поработать и начать готовиться к следующему сезону. В следующем сезоне мы сосредоточимся на концепции и идее произвольного танца. Возможно, мы сможем придумать что-то более необычное и интересное даже для себя», — сказал Смолкин в пресс-зоне после проката.