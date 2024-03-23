Экс-россиянин Святченко сделал предложение своему хореографу Софье Евдокимовой

Экс-россиянин, фигурист Алексей Святченко, ныне выступающий в спортивных парах с Марией Павловой за Венгрию, сегодня, 23 марта, сделал предложение хореографу группы, в которой он тренируется — Софье Евдокимовой. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив

Напомним, что Святченко и Павлова выступали на чемпионате мира-2024 в Монреале (Канада), где заняли итоговое четвёртое место, при этом получив лучшие баллы в своей карьере.

Также отметим, что фигуристы тренируются в штабе Дмитрия Савина и Фёдора Климова в Сочи.

Софья Евдокимова, которой Святченко сделал предложение, ранее на протяжении многих лет выступала в танцах на льду с нынешним чемпионом России Егором Базиным. Теперь она также работает в группе парного катания в Сочи.