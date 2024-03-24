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Малинин оценил своё выступление в ПП на ЧМ-2024, где он установил мировой рекорд

Малинин оценил своё выступление в ПП на ЧМ-2024, где он установил мировой рекорд
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Двукратный чемпион США американский фигурист Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании, высказался о своей победе на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада), который спортсмен выиграл с мировым рекордом за произвольную программу (227,79 балла).

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.76
2
Юма Кагияма
Япония
309.65
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.39

«Я сейчас в шоке. Это так много значит для меня. Последние пару недель мне было очень тяжело тренироваться. У меня даже была мысль, что я не смогу выступать на чемпионате мира. Так что я так рад просто быть здесь, а также быть на вершине подиума. Я справился с проблемами, я доверял своим тренировкам и своим родителям, своим тренерам, своей команде, они действительно помогли мне пройти через всё. И я так рад, что смог добиться результата здесь. В моей голове прозвучал тихий голос: «Независимо от того, с чем тебе придётся продолжать бороться, ты должен продолжать идти, независимо от того, насколько плохо или хорошо ты себя чувствуешь, ты просто должен знать, на что ты способен, и придерживаться своей мышечной памяти». И, конечно, помнить о тренировках, которые ты прошёл», — сказал Малинин в пресс-зоне после проката.

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