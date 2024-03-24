Видео фрагмента ПП Ильи Малинина с четверным акселем, за которую он набрал рекордные баллы

В воскресенье, 24 марта, в Монреале (Канада) мужчины представили произвольные программы. Американский фигурист Илья Малинин занял первое место, сделав шесть четверных прыжков и набрав 333,76 балла по сумме двух прокатов. Также фигурист установил рекорд по количеству баллов в ПП (227,79) за всю историю мирового фигурного катания. Предыдущее достижение принадлежало другому американцу — Нэйтану Чену (224,92 балла, которые он получил на финале Гран-при-2018/2019).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео фрагмента проката произвольной программы Ильи Малинина на чемпионате мира — 2024.

Напомним, второе место на чемпионате мира — 2024 занял японец Юма Кагияма. На третьей строчке расположился француз Адам Сяо Хим Фа.