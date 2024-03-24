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Алексей Мишин назвал достойной победу Ильи Малинина на чемпионате мира

Алексей Мишин назвал достойной победу Ильи Малинина на чемпионате мира
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Известный советский и российский тренер Алексей Мишин, воспитавший множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира, прокомментировал победу американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада).

«Как оценю выступление Ильи Малинина на чемпионате мира? Это достойная победа», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера Илья Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух программ, почти на 25 баллов опередив ближайшего соперника — серебряного призёра чемпионата мира японца Юму Кагияму (309,65). Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.

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