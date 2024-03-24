Ягудин: Малинин — крутой фигурист с крутым прокатом, он заслуженно стал чемпионом мира

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался о победе американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года, который проходил с 20 по 24 марта в Монреале (Канада).
«Поздравляю Илью Малинина! Крутой фигурист с крутым прокатом заслуженно стал чемпионом мира», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, вчера Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух программ, почти на 25 баллов опередив ближайшего соперника — серебряного призёра чемпионата мира японца Юму Кагияму (309,65). Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.
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