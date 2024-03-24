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Ягудин: Малинин — крутой фигурист с крутым прокатом, он заслуженно стал чемпионом мира

Ягудин: Малинин — крутой фигурист с крутым прокатом, он заслуженно стал чемпионом мира
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин высказался о победе американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на чемпионате мира 2024 года, который проходил с 20 по 24 марта в Монреале (Канада).

«Поздравляю Илью Малинина! Крутой фигурист с крутым прокатом заслуженно стал чемпионом мира», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух программ, почти на 25 баллов опередив ближайшего соперника — серебряного призёра чемпионата мира японца Юму Кагияму (309,65). Третье место на турнире занял француз Адам Сяо Хим Фа, благодаря отличной произвольной программе сумевший подняться с 19-го места после короткой программы на третье итоговое.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Мужчины. Произвольная программа
24 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
333.76
2
Юма Кагияма
Япония
309.65
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.39
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