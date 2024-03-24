Танцоры Чок и Бэйтс: раз у нас хорошие результаты, мы точно будем продолжать до Олимпиады

Вчера, 23 марта, американские танцоры на льду Мэдисон Чок и Эван Бэйтс защитили титул чемпионов мира и стали двукратными победителями этих соревнований. На пресс-конференции после прокатов они рассказали о своих эмоциях от произвольного танца, показанного на чемпионате мира в Монреале (Канада), и поделились планами на предолимпийский сезон-2024/2025.

Чок. Было невероятно весело выступать сегодня. Мы очень рады завершить сезон сильным и качественным катанием. Мы так счастливы быть в нашем родном городе Монреале, где мы тренируемся и часто бываем. Публика была феноменальной и чудесной, подбадривала нас. Даже после той первой ошибки на первом подъёме мы просто вернулись к делу. Мы так много вложили в эту произвольную программу, и в этом сезоне она зашла так далеко. Мы гордимся тем, что можем предложить соперникам и членам жюри то, что мы долго отрабатывали. Улучшения, которые мы внесли в программу после национального чемпионата в США, действительно повысили её уровень.

Бэйтс. ​​Вы могли слышать энергию толпы, и они действительно были с нами. Мы оставили всех себя на льду и сделали всё, что могли, чтобы быть довольными и удовлетворёнными приложенными усилиями. Если говорить об Олимпийских играх, то я думаю, что пока мы находимся в таком хорошем состоянии и являемся здоровыми, мы будем продолжать идти так долго, как сможем, в том числе до Игр.