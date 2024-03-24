Гиллес и Пуарье высказались о победе в произвольном танце над парой Чок/Бэйтс на ЧМ-2024

Канадские фигуристы, серебряные призёры чемпионата мира 2024 года Пайпер Гиллес и Поль Пуарье на пресс-конференции высказались о своём произвольном танце, по итогам которого они получили больше баллов, чем действующие чемпионы мира Чок/Бэйтс. Однако по общей сумме баллов американцы всё равно заняли первое место, обогнав своих преследователей меньше чем на 3 балла.

Пуарье. Действительно интересно, что мы победили в произвольном танце. Я думаю, это просто свидетельство наших усилий. И большого количества времени, которое мы потратили, чтобы попытаться достичь такого уровня. Мы всегда стремимся совершенствоваться, чтобы стать лучше. Такие маленькие победы по-прежнему очень полезны, и они просто продолжают говорить нам о том, что мы на правильном пути и что наши усилия ведут нас туда, где мы хотим быть. И это действительно интересно.

Гиллес. Я думаю, что сама победа в произвольной программе показывает нам, что мы способны быть на вершине подиума на чемпионате мира. Я думаю, сейчас трудно осознать, что будет дальше и как перейти к следующему шагу — к золотой медали. Однако посмотрим, что будет дальше. Мы обещаем, что будем держать наших конкурентов в напряжении и заставлять всех зрителей гадать, как же мы изменимся в ближайшие месяцы. Мы любим делать это.