Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 в танцах на льду

Вчера, 23 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди танцевальных дуэтов.

Первое место заняли представители США — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Серебряную медаль завоевали канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Бронзовую награду завоевали итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира — 2025 среди танцевальных дуэтов.

В следующем году свои страны смогут представлять:

США – 3 дуэта;

Канада – 3 дуэта;

Италия – 3 дуэта;

Великобритания – 2 дуэта;

Литва – 2 дуэта;

Франция – 2 дуэта;

Финляндия – 2 дуэта;

Чехия – 2 дуэта.

Остальные страны получили по одной квоте.

Напомним, три квоты в танцах на льду получают страны, чьи спортсмены заняли первое-третье места, две квоты — те, кто расположился на четвёртом-восьмом местах.

Российские спортсмены уже три года не участвуют на чемпионатах мира в связи с отстранением. Ранее во всех видах Россия имела максимальное количество квот — три. После возможного возвращения на международную арену сборной, скорее всего, будет предоставлено лишь по одной квоте.