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Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 в танцах на льду

Стало известно количество квот на чемпионат мира — 2025 в танцах на льду
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Вчера, 23 марта, на чемпионате мира 2024 года в Монреале (Канада) закончились соревнования среди танцевальных дуэтов.

Первое место заняли представители США — Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Серебряную медаль завоевали канадские спортсмены Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Бронзовую награду завоевали итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Танцы на льду. Произвольный танец
23 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Окончено

По итогам соревнований не только разыгрывались медали, но и определялось количество квот на чемпионат мира — 2025 среди танцевальных дуэтов.

В следующем году свои страны смогут представлять:

США – 3 дуэта;
Канада – 3 дуэта;
Италия – 3 дуэта;
Великобритания – 2 дуэта;
Литва – 2 дуэта;
Франция – 2 дуэта;
Финляндия – 2 дуэта;
Чехия – 2 дуэта.

Остальные страны получили по одной квоте.

Напомним, три квоты в танцах на льду получают страны, чьи спортсмены заняли первое-третье места, две квоты — те, кто расположился на четвёртом-восьмом местах.

Российские спортсмены уже три года не участвуют на чемпионатах мира в связи с отстранением. Ранее во всех видах Россия имела максимальное количество квот — три. После возможного возвращения на международную арену сборной, скорее всего, будет предоставлено лишь по одной квоте.

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