Дюамель: Малинин — не от этого мира. Шесть четверных прыжков!

Канадская фигуристка Меган Дюамель, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в парном катании, отреагировала на итоги чемпионата мира — 2024 среди мужчин-одиночников.

«Я любила Адама. Я любила Юму. А потом пришёл Илья, и он просто не от этого мира. Все они такие разные. Всё очень хорошо. Всё очень достойно. Но шесть четверных прыжков! Что!» — написала Дюамель в социальной сети.

Напомним, в своём чемпионском прокате в произвольной программе американец Илья Малинин выполнил четверной аксель, затем прыгнул четверные лутц, риттбергер, сальхов и лутц в каскаде с тройным флипом через ойлер, а позже приземлил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу.

Второе место на турнире занял японец Юма Кагияма, третьим стал француз Адам Сяо Хим Фа.